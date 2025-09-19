12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2025, 23:00

Популярна українська співачка зменшила груди: скільки коштувала операція

19 вересня 2025, 23:00
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram
Читайте также
на русском языке

Популярна співачка Даша Майорова наважилась на операцію зі зменшення грудей. У соціальний мережі вона розповіла, чому пішла на цей крок

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі, передає RegioNews.

Даша Майорова розповіла, що раніше в неї через великий розмір грудей був біль у шиї. Також лямки від бюстгальтера впивались у плечі, перекриваючи кровообіг. Артистка зазначила, що особливо на концертах чи заняттях спортом вона не могла послабити біль.

Також співачка зізналась, що просто не любить пишний верх. За словами Даші, одяг на ній був як на ведмеді, і це додавало їй віку. Всі ці причини привели артистку до операції зі зменшення грудей.

Артистка розповіла, що раніше вона мала четвертий розмір грудей. Зараз у неї між другим та третім. Ця операція, зізналась Даша Майорова, коштувала їй 8 тисяч євро.

Довідка. Даша Майорова – українська співачка та блогер. До популярності вона працювала візажистом. Саме з теми макіяжу вона розпочала свій блог. Зараз вона також займається музичною карʼєрою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес співачка
Ведучий Олексій Суханов зізнався, що має кохану людину
18 вересня 2025, 00:30
"Фінальний акорд цієї історії": соліст "Другої ріки" підтвердив роман із Соколовою, але є нюанс
18 вересня 2025, 00:00
"Вони там перебирають у себе в сараї": співачка Анна Трінчер зізналась, що любила дивитися на людей, які живуть в поганих умовах
17 вересня 2025, 02:00
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Торонто
19 вересня 2025, 23:30
Ведуча Оксана Гутцайт зізналась, чому спить окремо від чоловіка
19 вересня 2025, 22:30
Співачка Оля Полякова показала, як її донька вміє просити гроші
19 вересня 2025, 21:30
Боявся, що росіяни мобілізують: Україна врятувала з окупації 19-річного хлопця
19 вересня 2025, 21:15
"Золоті" яйця для ЗСУ: НАБУ і САП завершили розслідування
19 вересня 2025, 20:45
Росіяни вбили двох людей на Запоріжжі
19 вересня 2025, 20:25
Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, є поранені
19 вересня 2025, 19:45
Росіяни скинули на село на Харківщині три авіабомби
19 вересня 2025, 19:15
Фейкова "швидка" та "тур до Румунії": на Закарпатті затримали "фельдшерів", які везли ухилянта
19 вересня 2025, 18:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »