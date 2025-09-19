Фото: Instagram

Популярна співачка Даша Майорова наважилась на операцію зі зменшення грудей. У соціальний мережі вона розповіла, чому пішла на цей крок

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі, передає RegioNews.

Даша Майорова розповіла, що раніше в неї через великий розмір грудей був біль у шиї. Також лямки від бюстгальтера впивались у плечі, перекриваючи кровообіг. Артистка зазначила, що особливо на концертах чи заняттях спортом вона не могла послабити біль.

Також співачка зізналась, що просто не любить пишний верх. За словами Даші, одяг на ній був як на ведмеді, і це додавало їй віку. Всі ці причини привели артистку до операції зі зменшення грудей.

Артистка розповіла, що раніше вона мала четвертий розмір грудей. Зараз у неї між другим та третім. Ця операція, зізналась Даша Майорова, коштувала їй 8 тисяч євро.

Довідка. Даша Майорова – українська співачка та блогер. До популярності вона працювала візажистом. Саме з теми макіяжу вона розпочала свій блог. Зараз вона також займається музичною карʼєрою.