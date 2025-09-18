13:27  18 вересня
18 вересня 2025, 23:00

Фільм Птушкіна "Антарктида" встановив рекорд

18 вересня 2025, 23:00
Фото: YouTube
З початку вересня в український прокат вийшов документальний фільм "Антарктида". Уже станом на середину місяця стрічка побила рекорд

Про це повідомляється на сторінці проєкту, передає RegioNews.

Команда фільму повідомила, що стрічка вже зібрала понад 200 тисяч глядачів у кінотеатрах. Це результат лише перших двох тижнів прокату. Зазначається, що це абсолютний рекорд для документального кіно в Україні.

Слід зазначити, що в прокаті "Антарктида" з 4 вересня. Українці ще можуть подивитися цей фільм у кінотеатрах.

Довідка. "Антарктида" — це документальний фільм Антона Птушкіна про подорож на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". Це історія про людей, які досліджують майбутнє планети, живучи в умовах, де немає магазинів, дерев та особистого простору.

Фільм розповідає про виклики континенту, побутове життя на станції, і чому Україна — серед небагатьох країн, що мають повноцінну присутність в Антарктиді.

