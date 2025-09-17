Фото з відкритих джерел

Співачка Анна Трінчер розповіла, яких блогерів вона любила дивитися. За її словами, це люди, які живуть в поганих умовах та знімають відео про своє життя

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Анна Трінчер зі сміхом розповіла, що мала колись улюблені канали з контентом про бідність. За її словами, це були люди, які живуть у дуже поганих умовах і щодня знімають відео про те, як ідуть шукати залишки їжі. Потім вони з цих недоїдків готували собі обід.

"Як вони там перебирають у себе в сараї, їх типовий стайл. Вони знімають все від першої особи – ти типу проживаєш його життя його очима", - каже артистка.

Прихильники розділились в думках. Багато людей розкритикували артистку, заявивши, що вона сміється з бідності, і це насправді не щось кумедне. Інші ж прихильники думають, що співачка могла не те мати на увазі.

