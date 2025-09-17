21:49  16 вересня
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
21:29  16 вересня
В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
18:31  16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
17 вересня 2025, 02:00

"Вони там перебирають у себе в сараї": співачка Анна Трінчер зізналась, що лююбила дивитися на людей, які живуть в поганих умовах

17 вересня 2025, 02:00
Фото з відкритих джерел
Читайте также
Співачка Анна Трінчер розповіла, яких блогерів вона любила дивитися. За її словами, це люди, які живуть в поганих умовах та знімають відео про своє життя

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Анна Трінчер зі сміхом розповіла, що мала колись улюблені канали з контентом про бідність. За її словами, це були люди, які живуть у дуже поганих умовах і щодня знімають відео про те, як ідуть шукати залишки їжі. Потім вони з цих недоїдків готували собі обід.

"Як вони там перебирають у себе в сараї, їх типовий стайл. Вони знімають все від першої особи – ти типу проживаєш його життя його очима", - каже артистка.

Прихильники розділились в думках. Багато людей розкритикували артистку, заявивши, що вона сміється з бідності, і це насправді не щось кумедне. Інші ж прихильники думають, що співачка могла не те мати на увазі.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала про те, якого чоловіка вона бачить поруч із собою. За словами Трінчер, її збуджують чоловіки, які мають амбіції та мету.

шоу-бизнес
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
