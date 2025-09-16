15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15 вересня
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
16 вересня 2025, 04:00

"Немає жодних розваг у форматі гаджетів": Наталія Могилевська розповіла, як вона виховує доньок

16 вересня 2025, 04:00
Фото з відкритих джерел
Співачка Наталія Могилевська та її чоловік встановили вдома чіткі правила для дітей. Зокрема, по буднях доньки не користуються планшетами та інтернетом

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами співачки, її доньки не користуються інтернетом по буднях, а мультики дивляться лише кілька годин у вихідні дні. При цьому замість розваг в інтернеті у них є активне дозвілля.

"У нас немає жодних розваг у форматі гаджетів. Що ми робимо? Збираємо гілочки, листочки, майструємо щось руками, ліпимо з пластиліну. Дуже багато складаємо пазлів, вчимо букви, слова, читаємо, пишемо", - розповіла Наталія Могилевська.

Вона також зазначила, що прагне захистити доньок від надмірної уваги. Наприклад, у школі ніхто не знає, що їхня мама — це відома співачка.

"Це питання безпеки. Діти достатньо були травмовані війною. Популярність мами — це величезне навантаження на психіку. І тільки коли соціальні служби та психологи скажуть, що вони готові, тоді ми розсекретимо це", - каже артистка.

Нагадаємо, співачка була двічі одружена. Перший її чоловік — бізнесмен Дмитро Чалий. Вони розлучились через рік після весілля, у 2005 році. Уже 2006 року артистка вийшла заміж за підприємця Євгена Долініна. У шлюбі вони були п'ять років.

Зараз артистка живе з коханим на ім'я Валентин. Могилевська розповідала, що чоловік не хоче бути публічним, тому вона не показує його обличчя. На початку повномасштабної війни вони вдочерили двох дітей: це дві сестри Мішель і Софія.

