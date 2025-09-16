Фото з відкритих джерел

Старший син Катерини Осадчої вчиться за кордоном. Вона розповіла, які у хлопця плани на майбутнє

Про це повідомляє NV, передає RegioNews.

Старший син Катерини Осадчої Ілля навчається в США, За словами ведучої, він обрав для себе сферу ще п'ять років тому: хлопця зацікавив напрямок IT, а саме вивчення штучного інтелекту.

"Ілля хотів працювати в IT, але напрямок штучного інтелекту йому підказав його тато, який також дотичний до сфери IT. Я впевнена, що навички сина зараз, як ніколи, знадобляться в Україні", - каже Осадча.

За її словами, після закінчення навчання Ілля повернеться в Україну.

Нагадаємо, що в Катерини Осадчої троє дітей. З 2001 по 2004 рік вона була в шлюбі з депутатом Олегом Поліщуком. У них народився син Ілля (2002 р.н.). Уже в шлюбі з ведучим Юрієм Горбуновим у 2017 році народився син Іван, а у 2021 році — син Данило.