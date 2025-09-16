15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15:47  15 вересня
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 02:00

Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну

16 вересня 2025, 02:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Старший син Катерини Осадчої вчиться за кордоном. Вона розповіла, які у хлопця плани на майбутнє

Про це повідомляє NV, передає RegioNews.

Старший син Катерини Осадчої Ілля навчається в США, За словами ведучої, він обрав для себе сферу ще п'ять років тому: хлопця зацікавив напрямок IT, а саме вивчення штучного інтелекту.

"Ілля хотів працювати в IT, але напрямок штучного інтелекту йому підказав його тато, який також дотичний до сфери IT. Я впевнена, що навички сина зараз, як ніколи, знадобляться в Україні", - каже Осадча.

За її словами, після закінчення навчання Ілля повернеться в Україну.

Нагадаємо, що в Катерини Осадчої троє дітей. З 2001 по 2004 рік вона була в шлюбі з депутатом Олегом Поліщуком. У них народився син Ілля (2002 р.н.). Уже в шлюбі з ведучим Юрієм Горбуновим у 2017 році народився син Іван, а у 2021 році — син Данило.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співак MELOVIN опинився в лікарні: артист розповів, що змусило його плакати
11 вересня 2025, 22:30
Співачка Олена Тополя розповіла, де ночує її родина після того, як їхня квартира пошкодилась внаслідок обстрілу
11 вересня 2025, 21:30
Репер OTOY готується стати батьком і вже обрав імена для дітей
10 вересня 2025, 23:50
Всі новини »
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
В Україні подорожчала свинина: які ціни в супермаркетах
16 вересня 2025, 01:00
Ікона, монети, марки й кларнет: на кордоні вилучили раритети
16 вересня 2025, 00:24
Акторка Анна Саліванчук після розлучення розповіла, що відлякує від неї багатьох чоловіків
16 вересня 2025, 00:00
У Запоріжжі попереджають про нову схему аферистів
15 вересня 2025, 21:45
На окупованих територіях Запорізької області бензин починає остаточно зникати
15 вересня 2025, 21:28
Стежила за військовими та "зливала" дані ворогу: в Одесі підприємиця виявилась агенткою росіян
15 вересня 2025, 21:10
У Сумській області чоловік найняв кілера, щоб вбити колишню кохану
15 вересня 2025, 20:39
НАБУ шукає антикризового піарника із зарплатнею 10 тисяч гривень на день
15 вересня 2025, 20:09
На Житомирщині чоловік загинув під колесами потяга
15 вересня 2025, 20:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »