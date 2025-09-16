Акторка Анна Саліванчук після розлучення розповіла, що відлякує від неї багатьох чоловіків
Акторка Анна Саліванчук зізнається, що вона вже готова до нових стосунків. Крім того, артистка хоче народити ще дітей
Про це акторка розповіла в інтервʼю Мирославі Мандзюк, передає RegioNews.
Анна Саліванчук розповіла, як прийшла до розлучення з колишнім чоловіком після 10 років шлюбу. За словами акторки, вона майже готувала його до цього.
"Я обманювала себе три роки. Кожного дня я своєму колишньому чоловіку казала, що я кінчуся. Він не вірив. Я його готувала три роки. Він не зробив висновки, які б мені хотілося", - каже акторка.
Зараз, зізналась Анна Саліванчук, вона готова до нових стосунків. При цьому вона додала, що багатьох чоловіків відлякує її шалена енергія. Хоча акторка запевняє: в стосунках вона зовсім інша.
"Хочеться віддати комусь ще часточку своєї любові. У мене її дуже багато… Я впевнена, що у мене буде мій чоловік і я народжу йому двох дівчаток", - каже Анна Саліванчук.
Довідка. Анна Саліванчук та народний депутат Олександр Божков одружились у 2015 році. У шлюбі народились двоє синів: Гліб (2015 р.) та Микита (2020 р.). У травні 2023 році акторка заявила про розлучення. Причиною вона назвала неправильно розставлені пріоритети в сім'ї.