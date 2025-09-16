15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
16 вересня 2025, 00:00

Акторка Анна Саліванчук після розлучення розповіла, що відлякує від неї багатьох чоловіків

Фото з відкритих джерел
Акторка Анна Саліванчук зізнається, що вона вже готова до нових стосунків. Крім того, артистка хоче народити ще дітей

Про це акторка розповіла в інтервʼю Мирославі Мандзюк, передає RegioNews.

Анна Саліванчук розповіла, як прийшла до розлучення з колишнім чоловіком після 10 років шлюбу. За словами акторки, вона майже готувала його до цього.

"Я обманювала себе три роки. Кожного дня я своєму колишньому чоловіку казала, що я кінчуся. Він не вірив. Я його готувала три роки. Він не зробив висновки, які б мені хотілося", - каже акторка.

Зараз, зізналась Анна Саліванчук, вона готова до нових стосунків. При цьому вона додала, що багатьох чоловіків відлякує її шалена енергія. Хоча акторка запевняє: в стосунках вона зовсім інша.

"Хочеться віддати комусь ще часточку своєї любові. У мене її дуже багато… Я впевнена, що у мене буде мій чоловік і я народжу йому двох дівчаток", - каже Анна Саліванчук.

Довідка. Анна Саліванчук та народний депутат Олександр Божков одружились у 2015 році. У шлюбі народились двоє синів: Гліб (2015 р.) та Микита (2020 р.). У травні 2023 році акторка заявила про розлучення. Причиною вона назвала неправильно розставлені пріоритети в сім'ї.

