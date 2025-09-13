MELOVIN опубликовал фото из больницы и рассказал о новом диагнозе

фото: Instagram/melovin_official

Певец MELOVIN, два года назад признавшийся о неизлечимой болезни, на днях опять поделился новыми подробностями своего здоровья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Instagram певца.

Артист опубликовал фото с больничной койки, где он находится под капельницей, и рассказал о своем сложном диагнозе: генерализованное тревожное расстройство и тяжелый депрессивный эпизод.

MELOVIN описал свое состояние как стойкую тревогу, плохое настроение, невозможность расслабиться, поверхностный сон с частыми пробуждениями и кошмарами. Он отметил, что предстоит долгий процесс лечения.

Реакция пользователей в сети оказалась неоднозначной: кто критиковал артиста, сравнивая его трудности с тяжелыми условиями воинов на фронте, а фанаты и поклонники поддержали MELOVIN, призывая быть сильным и верным себе.

