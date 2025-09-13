17:17  13 сентября
13 сентября 2025, 18:49

MELOVIN опубликовал фото из больницы и рассказал о новом диагнозе

13 сентября 2025, 18:49
фото: Instagram/melovin_official
Певец MELOVIN, два года назад признавшийся о неизлечимой болезни, на днях опять поделился новыми подробностями своего здоровья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Instagram певца.

Артист опубликовал фото с больничной койки, где он находится под капельницей, и рассказал о своем сложном диагнозе: генерализованное тревожное расстройство и тяжелый депрессивный эпизод.

MELOVIN описал свое состояние как стойкую тревогу, плохое настроение, невозможность расслабиться, поверхностный сон с частыми пробуждениями и кошмарами. Он отметил, что предстоит долгий процесс лечения.

Реакция пользователей в сети оказалась неоднозначной: кто критиковал артиста, сравнивая его трудности с тяжелыми условиями воинов на фронте, а фанаты и поклонники поддержали MELOVIN, призывая быть сильным и верным себе.

Напомним, ранее MELOVIN откровенно рассказал о том, какой имеет доход и сколько из этих денег у него остается на жизнь. Также он отметил, что с дохода также платит деньги своей команде.

