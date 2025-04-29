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29 апреля 2025, 22:55

Певец Меловин рассказал, сколько он зарабатывает и почему этого не хватает на комфортную жизнь

29 апреля 2025, 22:55
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Фото: YouTube
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Известный певец Меловин откровенно рассказал о том, какой доход и сколько из этих денег у него остается на жизнь. Также он отметил, что с дохода также платит деньги своей команде

Об этом артист рассказал в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

По словам певца, его проект в год зарабатывает примерно больше миллиона гривен. 100 тысяч в месяц исполнитель тратит на его команду. У него самого на жизнь остается 50 тысяч гривен в месяц. Из этих средств он пытается откладывать хотя бы 5 тысяч "на подушку".

Певец отметил, что этих денег ему не хватает для комфортного уровня жизни. Поэтому он активно ищет дополнительные источники дохода.

По словам артиста, сейчас его доход формируется из концертов, продаж мерчу и рекламы. Чтобы увеличить прибыль, он начал продавать дневники ментального здоровья, бальзамы для губ и духи.

Справка. Меловин — украинский певец, победитель шестого сезона "X-Фактор". В 2017 году он представлял Украину на Евровидении с песней Under The Ladder. Сегодня активно занимается творчеством.

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