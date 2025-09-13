MELOVIN опублікував фото з лікарні і розповів про новий діагноз
Співак MELOVIN, який два роки тому зізнався про невиліковну хворобу, днями знову поділився новими подробицями свого здоров'я
Про це інформує RegioNews із посиланням на Instagram співака.
Артист опублікував фото з лікарняного ліжка, де він перебуває під крапельницею, і розповів про свій складний діагноз: генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод.
MELOVIN описав свій стан як стійку тривогу, поганий настрій, неможливість розслабитися, поверхневий сон із частими пробудженнями і кошмарами. Він зазначив, що попереду довгий процес лікування.
Реакція користувачів у мережі виявилася неоднозначною: хтось критикував артиста, порівнюючи його труднощі з тяжкими умовами воїнів на фронті, а фанати і прихильники підтримали MELOVIN, закликаючи бути сильним і вірним собі.
