MELOVIN опублікував фото з лікарні і розповів про новий діагноз

фото: Instagram/melovin_official

Співак MELOVIN, який два роки тому зізнався про невиліковну хворобу, днями знову поділився новими подробицями свого здоров'я

Про це інформує RegioNews із посиланням на Instagram співака.

Артист опублікував фото з лікарняного ліжка, де він перебуває під крапельницею, і розповів про свій складний діагноз: генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод.

MELOVIN описав свій стан як стійку тривогу, поганий настрій, неможливість розслабитися, поверхневий сон із частими пробудженнями і кошмарами. Він зазначив, що попереду довгий процес лікування.

Реакція користувачів у мережі виявилася неоднозначною: хтось критикував артиста, порівнюючи його труднощі з тяжкими умовами воїнів на фронті, а фанати і прихильники підтримали MELOVIN, закликаючи бути сильним і вірним собі.

Нагадаємо, раніше MELOVIN відверто розповів про те, який має дохід і скільки з цих грошей у нього залишається на життя. Також він зазначив, що з доходу також платить гроші своїй команді.