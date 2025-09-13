17:17  13 вересня
У Києві п'яна водійка збила військову на переході й утекла
15:40  13 вересня
Після удару – в реанімацію: у Рівному підліток знепритомнів під час тренування
12:48  13 вересня
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником: постраждалого госпіталізували
13 вересня 2025, 18:49

MELOVIN опублікував фото з лікарні і розповів про новий діагноз

13 вересня 2025, 18:49
фото: Instagram/melovin_official
Співак MELOVIN, який два роки тому зізнався про невиліковну хворобу, днями знову поділився новими подробицями свого здоров'я

Про це інформує RegioNews із посиланням на Instagram співака.

Артист опублікував фото з лікарняного ліжка, де він перебуває під крапельницею, і розповів про свій складний діагноз: генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод.

MELOVIN описав свій стан як стійку тривогу, поганий настрій, неможливість розслабитися, поверхневий сон із частими пробудженнями і кошмарами. Він зазначив, що попереду довгий процес лікування.

Реакція користувачів у мережі виявилася неоднозначною: хтось критикував артиста, порівнюючи його труднощі з тяжкими умовами воїнів на фронті, а фанати і прихильники підтримали MELOVIN, закликаючи бути сильним і вірним собі.

Нагадаємо, раніше MELOVIN відверто розповів про те, який має дохід і скільки з цих грошей у нього залишається на життя. Також він зазначив, що з доходу також платить гроші своїй команді.

хвороба лікування здоров`я лікарня діагноз артист Melovin
12 вересня 2025
07 серпня 2025
