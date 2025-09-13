Фото з відкритих джерел

Блогер Олексій Дурнєв вперше показав, як виглядає його житло. Виявилось, що він надає перевагу світлим кольорам та затишку

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Олексій Дурнєв зробив репост фото студії дизайна і залишив підпис про те, що він живе в цій квартирі. Тож, можна припустити, що нещодавно в його квартирі робили ремонт.

В апартаментах все оформлено в темно-зелених відтінках, але зі світлим деревом та мармуровими вставками. Можна також побачити світлу спальну з панорамним вікном. Сірий мармур є в кожній з кімнат.

Довідка. Олексій Дурнєв багатьом українцям став відомим завдяки розважальній передачі "Дурнєв+1". Уже у 2018 році він створив свої шоу на YouTube: "Дурнєв дивиться сторіс", "Їжа Дурнєва", "Дурнєв псує все". Під час повномасштабної війни разом із Володимиром Дантесом був у турах із шоу "Пожежа", завдяки чому збирали гроші на підтримку української армії.