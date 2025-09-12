Фото з відкритих джерел

Відомий актор одразу після початку повномасштабної війни почав військову службу. Тепер він повідомив, що зараз він є непридатним

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Андрій Федінчик розповів, що більше не є діючим військовим. Виявилось, артист пройшов складну операцію, реабілітацію та повторне медичне обстеження. Після цього він виявився непридатним.

"Дійшов до кінцевої зупинки на маршруті, який почався з операції. Потім була ВЛК, і далі рішення лікарів — непридатний до військової служби", - каже актор.

Він також подякував всім, хто допоміг йому пройти складне лікування та відновлення, а також побратимам.

"Окреме дякую всім за добрі побажання і слова підтримки. Сам роблю і всіх запрошую постійно допомагати нашому війську, я зсередини знаю, як це важливо. В такі часи нам слід триматися купи", - вважає артист.

Довідка. Андрій Федінчик — український актор театру, кіно та дубляжу. Його першими роботами були "Мухтар", "Міський романс" та інші проєкти. У 2019 році він зіграв у фільми "Крути 1918". Це була його перша роль у повнометражному кіно. У 2022 році, коли почала повномасштабна війна, він одразу вступив до територіальної оборони Житомира.