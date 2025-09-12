Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

До анексії Криму Катерина Кузнецова працювала з Тиграном Кеосаяном. Коли на сході України почалась війна, а півострів росіяни окупували чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян запропонував Катерині зніматися у фільми. Виявилось, що це пропаганда для Кремля.

"Він деспот, він абсолютно жахлива людина в плані його проявів. Це бидлота, ви знаєте, таких треба ще пошукати. Без принципів людина, яка має величезну кількість комплексів через те, що в нього не склалася кар'єра. Я вважаю, що в нього вона не склалася. Він мені каже, що хоче запросити мене в кіно. Матеріал називається "Кримський міст"… Я від цього цинізму просто випала", - розповіла акторка.

Нагадаємо, Катерина Кузнецова тривалий час працювала у РФ, знімаючись у фільмах та серіалах. Зокрема, одна з її найпопулярніших ролей була в "Кухні". Після 2022 року, коли сталось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, акторка знаходилась в Іспанії. Згодом вона сказала, що до Росії повертатися вона не збирається.