У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 22:25

"Я від цього цинізму просто випала": акторка Катерина Кузнецова зізналась, що пропонував їй чоловік пропагандистки Симоньян

12 вересня 2025, 22:25
Фото з відкритих джерел
Скандальний Тигран Кеосаян пропонував Катерині Кузнецовій те, що здивувало її. Сьогодні акторка згадує пропагандиста як деспотичну людину

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

До анексії Криму Катерина Кузнецова працювала з Тиграном Кеосаяном. Коли на сході України почалась війна, а півострів росіяни окупували чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян запропонував Катерині зніматися у фільми. Виявилось, що це пропаганда для Кремля.

"Він деспот, він абсолютно жахлива людина в плані його проявів. Це бидлота, ви знаєте, таких треба ще пошукати. Без принципів людина, яка має величезну кількість комплексів через те, що в нього не склалася кар'єра. Я вважаю, що в нього вона не склалася. Він мені каже, що хоче запросити мене в кіно. Матеріал називається "Кримський міст"… Я від цього цинізму просто випала", - розповіла акторка.

Нагадаємо, Катерина Кузнецова тривалий час працювала у РФ, знімаючись у фільмах та серіалах. Зокрема, одна з її найпопулярніших ролей була в "Кухні". Після 2022 року, коли сталось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, акторка знаходилась в Іспанії. Згодом вона сказала, що до Росії повертатися вона не збирається.

