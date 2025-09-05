Фото из открытых источников

Андрей уже совсем взрослый и выбирает профессию. Теперь Ирина рассказала, в какой-то из школ пьяный телохранитель хотел взять ее цеочку

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Instagram 47-летняя певица опубликовала несколько фотографий Фанаты уже увидели пасхалки. В частности, и в играх и в публикациях – ноу. Моя поддержка запускала свой интернет - магазин. Однако, что касается сына Горовой и Потапа, то он будет учиться в британской школе.

Андрей стал учеником ACS Cobham International School – элитной школы в Великобритании. По словам Горовой, она очень гордится сыном.

Справка. В 1994 году Ирина Горова вышла замуж за Юрия Горового. В браке родилась дочь Наталья. Впоследствии отношения распались, а Ирина вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), с которым у продюсера есть совместный сын. В 2014 году они подали на развод.