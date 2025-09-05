Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Андрій став учнем ACS Cobham International School — елітної школи у Великій Британії. За словами Горової вона дуже пишається сином.

Довідка. У 1994 році Ірина Горова вийшла заміж за Юрія Горового. У шлюбі народилась донька Наталя. Згодом стосунки розпались, а Ірина вийшла заміж за Олексія Потапенко (Потап), з яким продюсерка має спільного сину. У 2014 році вони подали на розлучення.