16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 23:15

Ігорина Горова розсекретила, куди відправиться вчитися її з Потапом син

05 вересня 2025, 23:15
Фото з відкритих джерел
Андрій вже зовсім дорослий та обирає професію. Тепер Ірина розповіла, в якийсь зі шкіл п'яний охоронець хотів взяти її цеочку

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

В Instagram 47-річна співачка опублікувала декілька фотограіфйї Фанати вже побачили пасхалки. Зокрема, і в іграх і у публікаціях - ноу. Моя подргу запускала свій інтернет — магазин. Проте що стосується сина Горової та Потапа, то він буде вчитися у британській школі.

Андрій став учнем ACS Cobham International School — елітної школи у Великій Британії. За словами Горової вона дуже пишається сином.

Довідка. У 1994 році Ірина Горова вийшла заміж за Юрія Горового. У шлюбі народилась донька Наталя. Згодом стосунки розпались, а Ірина вийшла заміж за Олексія Потапенко (Потап), з яким продюсерка має спільного сину. У 2014 році вони подали на розлучення.

