Фото з відкритих джерел

Настя Ткаченко та Кирило Ганін разом виступають в деяких проєктах. Проте як виявилось теплих стосунків у них немає

Про це блогер розповів у інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає RegioNews.

Кирило Ганін зізнався, що Настя Ткаченко йому не подобається. За його словами, їхні стосунки навіть поза кадрами часто сповнені напругою. Він зазначив, що Ткаченко здається йому занадто агресивною.

"Настя мені не подобається. Вона одна з тих людей, з якими мені важко спілкуватися. Я не знаю, як правильно з нею підтримувати взаємини. У нас немає спільних тем", - каже Ганін.

Він зізнався, що намагався виправити ситуацію: дарував солодощі та жартував. Однак нічого не спрацьовувало. При цьому Ганін наголосив, що в них немає ненависті. Це, каже гуморист, скоріше, непорозуміння.

Довідка. Кирило Ганін — гуморист, шоумен. Багатьом українцям він відомий як борець з російською пропагандою в соцмережах. Він став особливо популярним завдяки роликам, де він розмовляє з росіянами в чат-рулетці. Крім того, він є учасником "Ліги сміху".