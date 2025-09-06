Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Наталія Могилевська запропонувала Мішель роботу. Нещодавно артистка разом із чоловіком запропонували дівчинці працювати влітку. Співачка та її чоловік довірили доньці сад біля будинку. Вона погодилась та отримувала за роботу оплату. Щомісяця батьки платили їй 1 000 гривень.

"Вона все літо слідкувала за садом. У неї було своїх декілька клумб, і ми їй за це платили гроші. Тисячу гривень на місяць. Що, непогано, я думаю, для дитини?", - каже артистка.

Нагадаємо, співачка була двічі одружена. Перший її чоловік — бізнесмен Дмитро Чалий. Вони розлучились через рік після весілля, у 2005 році. Уже 2006 року артистка вийшла заміж за підприємця Євгена Долініна. У шлюбі вони були п'ять років.

Зараз артистка живе з коханим на ім'я Валентин. Могилевська розповідала, що чоловік не хоче бути публічним, тому вона не показує його обличчя. На початку повномасштабної війни вони вдочерили двох дітей: це дві сестри Мішель і Софія.