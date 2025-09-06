16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2025, 00:00

Співачка Наталія Могілевська зізналась, як заробляє гроші її донька

06 вересня 2025, 00:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Виявилось, що протягом літа 13-річна донька співачки займалась справами. Умови для плати вигадали для неї батьки

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Наталія Могилевська запропонувала Мішель роботу. Нещодавно артистка разом із чоловіком запропонували дівчинці працювати влітку. Співачка та її чоловік довірили доньці сад біля будинку. Вона погодилась та отримувала за роботу оплату. Щомісяця батьки платили їй 1 000 гривень.

"Вона все літо слідкувала за садом. У неї було своїх декілька клумб, і ми їй за це платили гроші. Тисячу гривень на місяць. Що, непогано, я думаю, для дитини?", - каже артистка.

Нагадаємо, співачка була двічі одружена. Перший її чоловік — бізнесмен Дмитро Чалий. Вони розлучились через рік після весілля, у 2005 році. Уже 2006 року артистка вийшла заміж за підприємця Євгена Долініна. У шлюбі вони були п'ять років.

Зараз артистка живе з коханим на ім'я Валентин. Могилевська розповідала, що чоловік не хоче бути публічним, тому вона не показує його обличчя. На початку повномасштабної війни вони вдочерили двох дітей: це дві сестри Мішель і Софія.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес Наталія Могилевська співачка
"Дешева сенсація": Тіна Кароль жорстко відповіла на хейт
03 вересня 2025, 02:25
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
03 вересня 2025, 01:25
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
03 вересня 2025, 00:25
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Індекс борщу: як популярна страва українців подорожчала
05 вересня 2025, 23:45
Нічого не допомагає: Кирило Ганін зізнався, що його дратує Настя Ткаченко
05 вересня 2025, 23:30
Ігорина Горова розсекретила, куди відправиться вчитися її з Потапом син
05 вересня 2025, 23:15
Чи будуть в Україні зростати ціни на хліб: як вплине ситуація з бороштом
05 вересня 2025, 23:00
У Рівному сварка двох чоловіків завершилась смертю
05 вересня 2025, 22:30
На Житомирщині аферисти продавали чужі речі
05 вересня 2025, 22:15
Ще одна країна відмовилась відправляти війська в Україну
05 вересня 2025, 21:59
У Харкові врятували маленьке кошеня з електрощитка лікарні
05 вересня 2025, 21:54
Росіяни атакують FPV-дронами транспорт на дорозі Слов'янськ-Ізюм
05 вересня 2025, 21:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »