19:42  02 сентября
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
19:29  02 сентября
Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 23:25

Певица Лида Ли призналась, в кого из звездных коллег она была влюблена

02 сентября 2025, 23:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная певица, несмотря на слухи, никогда не имела романов с коллегами. При этом она не скрывает, что была влюбленность

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Lida Lee, у нее никогда не было романов со звездными коллегами. Хотя она призналась, что к одному певцу у нее было чувство. Однако отношений не было, был только дуэт.

"Я была влюблена в Дмитрия Кадная, когда поступила в эстрадно-цирковую академию. Он такой красивый и высокий ходил у нас", – говорит артистка.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес певица
"Не хотела, чтобы он рос как-то по-мажорски": Тина Кароль рассказала, на кого учится ее сын
02 сентября 2025, 03:50
Ресторатор Евгений Клопотенко нашел девушку
02 сентября 2025, 03:30
Актриса Даша Трегубова объяснила, почему не общается с родным отцом
02 сентября 2025, 01:30
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Великобритания готовит новые санкции против РФ
03 сентября 2025, 01:55
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
03 сентября 2025, 01:25
"Я узнал интересные вещи": Трамп сделал новое заявление о войне в Украине
03 сентября 2025, 00:55
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
03 сентября 2025, 00:25
В августе в Украине очистили более 5 тысяч гектаров сельхозземель
02 сентября 2025, 23:55
На оккупированных территориях нехватка горючего становится более критичной - ЦНС
02 сентября 2025, 22:55
В Офисе президента считают, что мобилизация в Украине значительно улучшилась
02 сентября 2025, 22:49
На Хакровщине 27-летнего мужчину убили ножкой от стола
02 сентября 2025, 22:35
В ГПСУ прокомментировали убийство нарушителя в Одесской области
02 сентября 2025, 22:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »