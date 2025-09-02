Фото из открытых источников

Известная певица, несмотря на слухи, никогда не имела романов с коллегами. При этом она не скрывает, что была влюбленность

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Lida Lee, у нее никогда не было романов со звездными коллегами. Хотя она призналась, что к одному певцу у нее было чувство. Однако отношений не было, был только дуэт.

"Я была влюблена в Дмитрия Кадная, когда поступила в эстрадно-цирковую академию. Он такой красивый и высокий ходил у нас", – говорит артистка.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.