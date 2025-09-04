13:00  05 вересня
04 вересня 2025, 23:16

Український комік розповів про стосунки з батьком. який підтримав РФ

04 вересня 2025, 23:16
Фото: YouTube
Рідне місто Дані Повара зараз під тимчасовою окупацією. Його мати та сестра переїхали до Києва, але батько — підтримав РФ

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Гуморист, який родом із Каховки, сьогодні не спілкується з батьком. На його думку, вже немає сенсу щось доводити. Як виявилось, його батько у війні підтримує РФ.

Даня Повар вважає, що це могло статися тому, що його батько більшу частину життя провів на території РФ. Він також пригадує, що його батько давно був під впливом пропаганди: чоловік не любив захід України, не підтримував Євромайдан, споживав російський контент (навіть виступи диктатора Путіна).

Тим часом мама гумориста виїхала з окупації. Зараз вона живе із сином в столиці. В Києві також рідна сестра Дані Повара.

Довідка. Даня Повар (Данило Перетягін) - український комік, родом з Херсонщини. Він став популярним завдяки участі в Youtube-шоу та створенню роликів для соціальних мереж.

