02 сентября 2025, 03:50

"Не хотела, чтобы он рос как-то по-мажорски": Тина Кароль рассказала, на кого учится ее сын

16-летний сын певицы Тины Кароль учится в Великобритании. Артистка отправила его туда еще в 2014 году, когда началась российско-украинская война

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артистки, молодой человек уже определился с тем, что хочет получить от образования. Сын певицы решил совмещать политологию, экономику и бизнес. 16-летний Вениамин свободно владеет английским, французским, испанским и украинским языками.

Тина Кароль рассказала, что ее сын по характеру очень скромный и тихий. Она отметила, что именно так она пыталась его воспитывать.

"Он очень тихий и скромный. А поехал учиться за границу еще в 2014 году, когда началась война. Я очень не хотела, чтобы он рос как-то мажорски. Хотела, чтобы он был максимально приземленным ребенком", - говорит артистка.

Напомним, Тина Кароль была только один раз замужем. Мужчиной артистки стал продюсер Евгений Огир, от которого она родила сына Вениамина. К сожалению, он умер 28 апреля 2013 от рака желудка. Все эти годы она уже не комментировала личную жизнь.

Второй раз она не вышла замуж, потому что, по ее словам, она сфокусировалась на карьере. Сейчас в ее жизни единственный мужчина – это ее сын Вениамин.

