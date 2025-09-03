19:42  02 вересня
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
19:29  02 вересня
Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 02:25

"Дешева сенсація": Тіна Кароль жорстко відповіла на хейт

03 вересня 2025, 02:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У соцмережах після нещодавнього виступу Тіни Кароль співачку стали звинувачувати в зірковій хворобі. Блогер заявив, що артистка нібито відмовила публіці у фото, а також просто розвернулась і пішла

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами чоловіка, артистка нібито розганяла людей з охороною. Проте співачка не погодилась з цими звинуваченнями. Вона заявила, що це лише дешева сенсація та спекуляція на її імені.

"Я завжди була й залишаюся з ними, завжди знаходжу час для спілкування й завжди вдячна за любов, якою мене обдаровують. Коли охорона просить людину відійти, то це не є проявом зневаги, а є питанням безпеки, яка є обов’язком тих, хто відповідає за мій шлях до сцени чи після концерту. Записувати хайпові відоси про зворотнє — означає вводити людей в оману й свідомо атакувати мою репутацію. Але час, коли хтось вимірює власну вартість кількістю переглядів, здобутих брехнею, пройшов. Концерт був чудовий", - відповіла на критику артистка.

Довідка. У 2008 році Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра. У тому ж році в них народився син Веніамін. У 2013 році чоловік співачки помер від раку шлунку.

Зараз 16-річний син артистки навчається у Великій Британії. Своє особисте життя артистка не коментує. У ЗМІ часто з'являються чутки про її романи або навіть таємні одруження, але артистка жодного разу це не підтвердила.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес співачка
"Не хотіла, щоб він ріс якось по-мажорськи": Тіна Кароль розповіла, на кого вчиться її син
02 вересня 2025, 03:50
Ресторатор Євген Клопотенко знайшов дівчину
02 вересня 2025, 03:30
Акторка Даша Трегубова пояснила, чому не спілкується з рідним батьком
02 вересня 2025, 01:30
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Люксембург планує вкластися фінансово у зброю для України
03 вересня 2025, 02:55
Британія готує нові санкції проти РФ
03 вересня 2025, 01:55
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
03 вересня 2025, 01:25
"Я дізнався цікаві речі": Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні
03 вересня 2025, 00:55
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
03 вересня 2025, 00:25
У серпні в Україні очистили понад 5 тисяч гектарів сільгоспземель
02 вересня 2025, 23:55
Співачка Ліда Лі зізналась, в кого з зіркових колег вона була закохана
02 вересня 2025, 23:25
На окупованих територях нестача пального стає більш критичною - ЦНС
02 вересня 2025, 22:55
В Офісі президента вважають, що мобілізація в Україні значно покращилась
02 вересня 2025, 22:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »