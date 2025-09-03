Фото з відкритих джерел

У соцмережах після нещодавнього виступу Тіни Кароль співачку стали звинувачувати в зірковій хворобі. Блогер заявив, що артистка нібито відмовила публіці у фото, а також просто розвернулась і пішла

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами чоловіка, артистка нібито розганяла людей з охороною. Проте співачка не погодилась з цими звинуваченнями. Вона заявила, що це лише дешева сенсація та спекуляція на її імені.

"Я завжди була й залишаюся з ними, завжди знаходжу час для спілкування й завжди вдячна за любов, якою мене обдаровують. Коли охорона просить людину відійти, то це не є проявом зневаги, а є питанням безпеки, яка є обов’язком тих, хто відповідає за мій шлях до сцени чи після концерту. Записувати хайпові відоси про зворотнє — означає вводити людей в оману й свідомо атакувати мою репутацію. Але час, коли хтось вимірює власну вартість кількістю переглядів, здобутих брехнею, пройшов. Концерт був чудовий", - відповіла на критику артистка.

Довідка. У 2008 році Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра. У тому ж році в них народився син Веніамін. У 2013 році чоловік співачки помер від раку шлунку.

Зараз 16-річний син артистки навчається у Великій Британії. Своє особисте життя артистка не коментує. У ЗМІ часто з'являються чутки про її романи або навіть таємні одруження, але артистка жодного разу це не підтвердила.