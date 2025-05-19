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В Базеле ночью 18 мая прошел гранд-финал Евровидения-2025. Украинская группа Ziferblat по результатам голосования зрителей и жюри попала в топ-10

Об этом сообщает "Суспільне. Евровидение", передает RegioNews.

Победу в Базеле одержал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Он получил 436 баллов. В следующем году песенный конкурс будет проходить в Австрии.

На втором и третьем месте – Израиль и Эстония. Швеция и Италия "замкнули круг" топ-5 конкурса в этом году.

Украина в финале получила 218 баллов от зрителей и жюри. Таким образом, группа Ziferblat с песней "Bird Of Pray" получила 9 место. Украина попала в топ-10 конкурса, традиционно показывая высокий результат.

Также на портале песенного конкурса были опубликованы результаты полуфиналов. Оказалось, что в первом полуфинале Украина была на первом месте по результатам зрителей, получив 137 баллов от зрителей.

Напомним, что во время Евровидения произошел скандал. Журналист онлайн-медиа ESC United спросил украинских музыкантов, какие преимущества дает война в Украине для конкурса. Участники Ziferblat категорически отметили, что война не может быть преимуществом, а они должны выступать, когда их дома бомбят.