13:05  19 мая
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
08:43  19 мая
Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
06:10  19 мая
На побережье Одесской области вынесло российскую мину: кадры уничтожения
UA | RU
UA | RU
19 мая 2025, 17:55

Евровидение-2025: Украина завершила конкурс в топ-10, кто стал победителем

19 мая 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

В Базеле ночью 18 мая прошел гранд-финал Евровидения-2025. Украинская группа Ziferblat по результатам голосования зрителей и жюри попала в топ-10

Об этом сообщает "Суспільне. Евровидение", передает RegioNews.

Победу в Базеле одержал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Он получил 436 баллов. В следующем году песенный конкурс будет проходить в Австрии.

На втором и третьем месте – Израиль и Эстония. Швеция и Италия "замкнули круг" топ-5 конкурса в этом году.

Украина в финале получила 218 баллов от зрителей и жюри. Таким образом, группа Ziferblat с песней "Bird Of Pray" получила 9 место. Украина попала в топ-10 конкурса, традиционно показывая высокий результат.

Также на портале песенного конкурса были опубликованы результаты полуфиналов. Оказалось, что в первом полуфинале Украина была на первом месте по результатам зрителей, получив 137 баллов от зрителей.

Напомним, что во время Евровидения произошел скандал. Журналист онлайн-медиа ESC United спросил украинских музыкантов, какие преимущества дает война в Украине для конкурса. Участники Ziferblat категорически отметили, что война не может быть преимуществом, а они должны выступать, когда их дома бомбят.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Евровидение
Представительница Польши на Евровидении рассказала, как у нее жили переселенцы из Украины
15 мая 2025, 01:45
Скандальный участник Евровидения-2025 признался, что хочет в Одессу
13 мая 2025, 04:50
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
В Киевской области в электричке подрались подростки
19 мая 2025, 18:25
В Сумской области медсестра за 90 000 грн помогала мужчинам уклоняться от мобилизации
19 мая 2025, 17:50
ТЦК избили мужчину в Одессе: в ЦПИ развеяли очередной фейк
19 мая 2025, 17:30
В Донецкой области из-за атаки россиян супружеская пара оказалась под завалами
19 мая 2025, 16:55
Житель Днепропетровщины может сесть за решетку за то, что нашел чужую банковскую карту и потратил средства
19 мая 2025, 16:42
ДТП в Виннице: легковушку разорвало пополам, есть погибший и пострадавшие
19 мая 2025, 16:07
Правоохранителю, совершившему смертельную аварию в Ровенской области, грозит до 8 лет лишения свободы
19 мая 2025, 15:59
В Украине работают 29 мобильных аптек в 17 областях
19 мая 2025, 15:55
В Украине идет резкое потепление до +25 градусов
19 мая 2025, 15:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »