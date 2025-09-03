Фото з відкритих джерел

"Суспільне мовлення" оголосило ім'я нового продюсера Національного відбору на Євробачення. Це відома співачка, яка і сама раніше виступала на європейському конкурсі

Співачка Джамала, яка у 2016 році принесла Україні перемогу на Євробаченні, цьогоріч буде продюсеркою Національного відбору. Вона буде відповідати за пошук нового звучання пісень, а також за музичне наповнення конкурсу.

"Нарешті ми можемо розкрити ім’я нової музичної продюсерки Національного відбору на "Євробачення-2026" — нею стала співачка та авторка пісень Джамала. Переможниця "Євробачення-2016", яка сім разів обирала у складі журі представників від України, лауреатка найвищої Національної Шевченківської премії 2024 та членкиня Академії Греммі дебютує в якості музичної продюсерки Нацвідбору", - повідомили в "Суспільному мовленні".

Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2025 у Базелі представив гурт Ziferblat. Вони посіли 9 місце в гранд-фіналі, тим самим закріпившись у топ-10 конкурсу цьогоріч. Соліст Ziferblat також зізнався, що йому було заборонено співати взагалі.