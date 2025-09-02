Співачка Ліда Лі зізналась, в кого з зіркових колег вона була закохана
Відома співачка попри чутки ніколи не мала романів із колегами. При цьому вона не приховує, що була закоханість
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Lida Lee, в неї ніколи не було романів із зірковими колегами. Хоча вона зізналась, що до одного співака вона мала почуття. Проте стосунків не було, був лише дует.
"Я була закохана в Дмитра Кадная, коли вступила в естрадно-циркову академію. Він такий красивий і високий ходив у нас", - каже артистка.
Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.