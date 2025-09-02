Фото з відкритих джерел

Відома співачка попри чутки ніколи не мала романів із колегами. При цьому вона не приховує, що була закоханість

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Lida Lee, в неї ніколи не було романів із зірковими колегами. Хоча вона зізналась, що до одного співака вона мала почуття. Проте стосунків не було, був лише дует.

"Я була закохана в Дмитра Кадная, коли вступила в естрадно-циркову академію. Він такий красивий і високий ходив у нас", - каже артистка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.