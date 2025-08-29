Иллюстративное фото

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Команда Мстислава Чернова, уже получавшего "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе", снова будет соревноваться за статуэтку на премии Оскар. Украинский комитет избрал в этом году фильм "2000 метров к Андреевке".

"Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт — хрупкий, изнурительный и в то же время преисполненный достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь", - .

Напомним, ранее в сети уже показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке". В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.