22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
29 августа 2025, 00:30

Украинский режиссер Мстислав Чернов снова отправится на Оскар

29 августа 2025, 00:30
Иллюстративное фото
Украинский оскаровский комитет избрал фильм, который представит нашу страну в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Это оказалась картина Мстислава Чернова

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Команда Мстислава Чернова, уже получавшего "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе", снова будет соревноваться за статуэтку на премии Оскар. Украинский комитет избрал в этом году фильм "2000 метров к Андреевке".

"Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт — хрупкий, изнурительный и в то же время преисполненный достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь", - .

Напомним, ранее в сети уже показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке". В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.

