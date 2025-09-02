19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
02 вересня 2025, 02:30

"Це дуже складне кіно": відома акторка розповіла про фільм, який Україна відправила на Оскар

02 вересня 2025, 02:30
Ілюстративне фото
У прокат уже вийшов фільм "2000 метрів до Авдіївки" від режисера Мстислава Чернова. Цьогоріч оскароносний режисер знову побореться за статуетку

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

За словами акторки Наталі Бабенко, фільм "2000 метрів до Авдіївки" вийшов дуже складним. Цю стрічку команда Мстислава Чернова знімала під час контрнаступу влітку 2023 року, коли бійці Третьої окремої штурмової бригади змушені пробиратися через заміновану лісисту територію, щоб деокупувати село Андріївку.

"Фільм дуже складний – після нього не хочеться говорити, але його дуже важливо подивитися. Особливо тим, хто забув, втомився, думає, що все так просто, і нікому не допомагає. Це дуже страшно. І ти, як глядач, ніби опиняєшся там, з хлопцями, на нульових позиціях. Дуже складне кіно, але я вважаю, що попри це його варто побачити", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше в мережі вже показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.

Нещодавно стало відомо, що команда Мстислава Чернова, який вже отримував "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі", знову буде змагатися за статуетку на премії Оскар. Український комітет обрав цьогоріч фільм "2000 метрів до Андріївки".

01 вересня 2025
07 серпня 2025
