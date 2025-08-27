На співачку Анну Трінчер намагались напасти
Співачка Анна Трінчер розповіла про небезпечний момент. Це сталось прямо під час її концерту
Таке відео співачка опублікувала в Instagram, передає RegioNews.
На кадрах з тернопільського концерту можна побачити, що на сцену вибігли кілька невідомих чоловіків. Вони намагались наблизитися до Анни Трінчер. На щастя, правоохоронці відреагували миттєво. Співачка подякувала їм, що вони не дозволили незнайомцям нашкодити їй.
"Я дуже злякалась, якщо чесно… що в голові у цих людей? Дуже дякую охороні за секундну реакцію", - зазначається артистка.
Довідка. Анна Трінчер — українська акторка та співачка. Глядачам вона знайома за участю в шоу "Голос діти". Також вона знімалась в популярному серіалі "Школа" на 1+1.
