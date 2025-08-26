Фото из открытых источников

Певица Анна Тринчер в браке с Александром Волошиным рассказывала публике многое о личной жизни. Теперь, когда она уже разведена, она хочет другие отношения

Об этом сообщает Люкс. ФМ, передает RegioNews.

По словам Тринчера, после разрыва с Александром Волошиным у нее уже были отношения. Однако этот роман продолжался недолго, а парень был абьюзером. Сейчас у нее сердце свободно. Однако он уже точно знает, что не хочет публичных отношений.

"Я буду прилагать усилия, чтобы единственное фото, которое вы увидите относительно моих отношений, это моя и его рука с кольцом. Это единственный раз, когда я хочу, чтобы узнали, что у меня есть любимый мужчина. Сейчас я холостячка", - говорит артистка.

Справка. Певица Анна Тринчер была замужем за известным блогером Александром Волошиным. Они поженились в 2021 году, однако уже через два года объявили о разводе. Сейчас артистка не рассказывала, есть ли у нее новые отношения.