23:11  21 августа
В центре Киева 22 августа ограничат движение: названа причина
00:27  22 августа
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
01:05  22 августа
Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков
22 августа 2025, 03:55

Танцовщица Илона Гвоздева решилась на второе высшее образование: что она изучает

22 августа 2025, 03:55
Фото из открытых источников
Украинская танцовщица Илона Гвоздева решила попробовать что-нибудь новое. Она поступила в учебное заведение на специальность, не связанную с танцами

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам танцовщицы, подготовка к экзаменам стала для нее настоящим вызовом. Однако она ясно понимает, почему ей нужны новые знания.

"Руки тряслись, язык отнимало, сердце выскакивало, но настолько было приятно смотреть на себя, что я иду на второе высшее образование. Я четко понимаю для чего и где именно буду использовать", - говорит Илона Гвоздева.

Выбрала она специальность "психология и педагогика". По словам Гвозевой, она признает, сколько ей нужно времени для того, чтобы стать высококвалифицированной специалистом в сфере арт-терапии. При этом она хочет улучшить свой уровень в сфере психологии, чтобы добиться определенных высоких результатов.

Справка. Илона Гвоздева – украинская танцор и хореографка. Многим зрителям она известна по шоу "Танцуют все". Также она принимала участие в шоу "Танцы со звездами". Танцовщица замужем: воспитывает дочь Валерию и сына Доминика.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
07 августа 2025
