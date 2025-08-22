Фото из открытых источников

Украинская танцовщица Илона Гвоздева решила попробовать что-нибудь новое. Она поступила в учебное заведение на специальность, не связанную с танцами

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам танцовщицы, подготовка к экзаменам стала для нее настоящим вызовом. Однако она ясно понимает, почему ей нужны новые знания.

"Руки тряслись, язык отнимало, сердце выскакивало, но настолько было приятно смотреть на себя, что я иду на второе высшее образование. Я четко понимаю для чего и где именно буду использовать", - говорит Илона Гвоздева.

Выбрала она специальность "психология и педагогика". По словам Гвозевой, она признает, сколько ей нужно времени для того, чтобы стать высококвалифицированной специалистом в сфере арт-терапии. При этом она хочет улучшить свой уровень в сфере психологии, чтобы добиться определенных высоких результатов.

Справка. Илона Гвоздева – украинская танцор и хореографка. Многим зрителям она известна по шоу "Танцуют все". Также она принимала участие в шоу "Танцы со звездами". Танцовщица замужем: воспитывает дочь Валерию и сына Доминика.