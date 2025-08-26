Фото з відкритих джерел

Нещодавно співачка зустрічала свій день народження. У подарунок для себе вона придбала розкішне авто

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Анна Трінчер 3 серпня відсвяткувала свій 24 день народження. На честь цього вона зробила для себе подарунок: купила машину, яку давно хотіла. Це BMW.

"Я пам'ятаю, як мріяла про першу машину. Чекала, уявляла цей момент. І це справжнє диво, коли здійснюються твої мрії. Я купила машину. Саме ту, яку хотіла. Вітаю себе з цим досягненням і щиро сподіваюсь, що ви порадієте разом зі мною", - каже співачка.

Вона також додала, що це авто — це її нагорода за те, що колись обрала свій шлях та не зійшла з нього.

Довідка. Співачка Анна Трінчер була заміжня за відомим блогером Олександром Володиним. Вони одружились у 2021 році, проте вже через два роки оголосили про розлучення. Зараз артистка не розповідала, чи є в неї нові стосунки.