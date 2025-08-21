01:40  21 августа
21 августа 2025, 01:20

Ведущая Лидия Таран призналась, общается ли с бывшим мужчиной, уехавшим из Украины

21 августа 2025, 01:20
Фото: ТСН
Ведущая Лидия Таран и ведущий Андрей Доманский имеют общую дочь Василиса. Девушке уже скоро будет 18 лет

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Журналистка призналась, что она с Андреем Доманским вообще не общается. Лидия Таран заметила, что ее дочь взрослая и сама может наладить коммуникацию с отцом.

"Я не медиатор, это ведь не маленький ребенок, которым надо управлять. Это уже абсолютно их отношения вдвоем. Я к этому не причастен. Это если бы он еще маленький был, а сейчас уже нет", - говорит ведущая.

Она также призналась, что сейчас в ее жизни нет отношений. По ее словам, энергию она вкладывает в дочь и карьеру во Франции.

"Если бы я была одержима отношениями, я бы из отношений в отношения переходила. Сейчас я не думаю, сама я или с кем-то. Я сейчас чувствую, что не знаю, куда втиснуть еще кого-то, в кого надо вкладываться. Я сейчас должен вкладываться в Васю, должен переосмыслить какие-то свои рабочие моменты.

Справка. В 2024 году Лидия Тара познакомилась с телеведущим Андреем Доманским. Через год они стали жить вместе. В 2007 году у них родилась дочь Василиса. В 2010 году пара развелась.

Лидия Таран сейчас проживает во Франции. Там ее дочь поступила в университет. При этом Андрей Доманский уехал из Украины и удалил соцсети. Шоумен также молчит о полномасштабном вторжении.

