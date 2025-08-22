23:11  21 серпня
У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
22 серпня 2025, 03:55

Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на другу вищу освіту: що вона вивчає

22 серпня 2025, 03:55
Фото з відкритих джерел
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова вирішила спробувати щось нове. Вона вступила в навчальний заклад на спеціальність, яка не пов'язана з танцями

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами танцівниці, підготовка до іспитів стала для неї справжнім викликом. Проте вона чітко розуміє, чому їй потрібні нові знання.

"Руки тряслися, мову віднімало, серце вискакувало, але настільки було приємно дивитися на себе, що я йду на другу вищу освіту. Я чітко розумію для чого та де саме буду це використовувати", - каже Ілона Гвоздьова.

Обрала вона спеціальність "психологія та педагогіка". За словами Гвозьової, вона визнає, скільки їй потрібно часу для того, щоб стати висококваліфікованою спеціалісткою у сфері арт-терапії.При цьому вона хоче покращити свій рівень у сфері психології, щоб досягти певних високих результатів.

Довідка. Ілона Гвоздьова — українська танцюристка та хореографка. Багатьом глядачам вона відома за шоу "Танцюють всі". Також вона брала участь у шоу "Танці з зірками". Танцівниця заміжня: виховує дочку Валерію та сина Домініка.

