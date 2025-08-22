23:11  21 августа
В центре Киева 22 августа ограничат движение: названа причина
00:27  22 августа
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
01:05  22 августа
Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 03:35

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджева рассказала о своих первых серьезных отношениях

22 августа 2025, 03:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная юмористка призналась, что сейчас она находится в отношениях. Для 31-летней актрисы это первый серьезный роман

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анастасия Оруджева призналась, что находится в отношениях со сценаристом Русланом. По ее словам, они идеально находят баланс.

"Это очень интересно! Руслан - автор, и когда мне нужно подготовиться к шоу или придумать текст, он берет это на себя. А я, в ответ, готовлю ему вкусные завтраки - у нас такая договоренность. И это работает, это очень удобно и, честно говоря, счастливое стечение обстоятельств", - рассказала актриса.

Она также отметила, что это ее первый опыт проживания с мужчиной под одной крышей. Актриса призналась, что иногда ей бывает сложно, но она чувствует себя очень счастливой.

Справка. Анастасия Оруджева – украинская актриса, юмориста, автор. Многим зрителям она известна по проектам "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов". Также она появлялась в фильмах. Например, Оруджева играла роли в комедиях "Песики" и "Бешеная свадьба".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес актриса
"Говорил, что он – самая большая звезда": продюсер рассказал, как Олег Винник боялся нападений в первые дни полномасштабной войны
21 августа 2025, 02:50
Певица Солоха родила сына
21 августа 2025, 01:40
Ведущая Лидия Таран призналась, общается ли с бывшим мужчиной, уехавшим из Украины
21 августа 2025, 01:20
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Сумской области обезвредили боевую часть вражеского дрона
22 августа 2025, 05:57
Что будет с ценами на картофель в Украине.
22 августа 2025, 04:50
Украина готовит на экспорт столовый виноград
22 августа 2025, 04:30
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
22 августа 2025, 04:10
Танцовщица Илона Гвоздева решилась на второе высшее образование: что она изучает
22 августа 2025, 03:55
На фестивале в США показали уникальную скульптуру из Днепра
22 августа 2025, 03:15
Жителя Киевщины, убившего 10-летнюю девочку, окончательно приговорили к пожизненному
22 августа 2025, 02:55
На оккупированных территориях в Запорожье дефицит топлива
22 августа 2025, 02:25
В Минобороны разоблачили схему по хищению 26 млн грн на закупке снаряжения
22 августа 2025, 02:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »