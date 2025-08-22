Фото из открытых источников

Известная юмористка призналась, что сейчас она находится в отношениях. Для 31-летней актрисы это первый серьезный роман

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анастасия Оруджева призналась, что находится в отношениях со сценаристом Русланом. По ее словам, они идеально находят баланс.

"Это очень интересно! Руслан - автор, и когда мне нужно подготовиться к шоу или придумать текст, он берет это на себя. А я, в ответ, готовлю ему вкусные завтраки - у нас такая договоренность. И это работает, это очень удобно и, честно говоря, счастливое стечение обстоятельств", - рассказала актриса.

Она также отметила, что это ее первый опыт проживания с мужчиной под одной крышей. Актриса призналась, что иногда ей бывает сложно, но она чувствует себя очень счастливой.

Справка. Анастасия Оруджева – украинская актриса, юмориста, автор. Многим зрителям она известна по проектам "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов". Также она появлялась в фильмах. Например, Оруджева играла роли в комедиях "Песики" и "Бешеная свадьба".