Відома гумористка зізналась, що зараз вона перебуває у стосунках. Для 31-річної акторки це перший серйозний роман

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Анастасія Оруджова зізналась, що перебуває в стосунках зі сценаристом Русланом. За її словами, вони ідеально знаходять баланс.

"Це дуже цікаво! Руслан — автор, і коли мені потрібно підготуватися до шоу чи придумати текст, він бере це на себе. А я, у відповідь, готую йому смачні сніданки — у нас така домовленість. І це працює, це дуже зручно і, чесно кажучи, щасливий збіг обставин", - розповіла акторка.

Вона також зазначила, що це її перший досвід проживання із чоловіком під одним дахом. Акторка зізналась, що інколи їй буває складно, але вона почувається дуже щасливою.

Довідка. Анастасія Оруджова — українська акторка, гумориста, авторка. Багатьом глядачам вона відома за проєктами "Жіночий квартал", "Ліга сміху", "Ігри приколів". Також вона з'являлась у фільмах. Наприклад, Оруджова мала ролі в комедіях "Песики" та "Скажене весілля".