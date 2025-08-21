Фото из открытых источников

Известный продюсер рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения Олег Винник жил в Германии. По его словам, артист считал, что на него охотятся

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Известный продюсер Сергей Перман рассказал, как за границей проходили первые месяцы Олега Винника. По словам его друзей в Германии, артист якобы ходил по улицам из большого количества охраны. Продюсер заявил, что певец боялся нападений.

"Олег Винник ходил с большим количеством охраны в Германии первые полгода войны и говорил, что он - самая большая звезда Украины, поэтому на него охотятся чеченцы и вся "путинская машина"", - сказал Перман.

Напомним, ранее певец Олег Винник отреагировал на обвинения, что он скрылся из Украины. По словам артиста, уже более 20 лет он является резидентом Германии. Артист заявил, что он уезжал из Украины, не нарушая закон со всеми необходимыми документами.