Актриса Ирина Сопонару рассказала о необычной традиции с мужем

Ирина Сопонару замужем уже более года. Вместе с британцем Ризом она живет в столице, и уже имеет семейные традиции

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Ирина Сопонару рассказала, что у нее с мужем появилась традиция: каждый год они берут домой еще одного котика. Сейчас у пары двое любимцев — Мафин и Кукки.

По словам актрисы, она мечтает завести собаку. Однако сейчас они живут в квартире, поэтому решили подождать немного. Кроме того, с собачкой нужно постоянно гулять, а актриса не всегда дома. Однако это в планах.

Справка . Ирина Сопонару известна украинским зрителям по шоу "Лига Смеха". Также она участвовала в других юмористических проектах. Звезда ведет свой YouTube-канал, а с 2024 года она стала ведущей на канале "Мы — Украина".

С 2021 года актриса была в отношениях с британцем по имени Риз. В 2023 году он сделал ей предложение, а уже в мае 2024 года они поженились.