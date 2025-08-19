18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 19:00

Ирина Сопонару рассказала о необычной традиции с мужем

19 августа 2025, 19:00
Читайте також українською мовою
Актриса Ирина Сопонару рассказала о необычной традиции с мужем
Читайте також
українською мовою

Ирина Сопонару замужем уже более года. Вместе с британцем Ризом она живет в столице, и уже имеет семейные традиции

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Ирина Сопонару рассказала, что у нее с мужем появилась традиция: каждый год они берут домой еще одного котика. Сейчас у пары двое любимцев — Мафин и Кукки.

По словам актрисы, она мечтает завести собаку. Однако сейчас они живут в квартире, поэтому решили подождать немного. Кроме того, с собачкой нужно постоянно гулять, а актриса не всегда дома. Однако это в планах.

Справка . Ирина Сопонару известна украинским зрителям по шоу "Лига Смеха". Также она участвовала в других юмористических проектах. Звезда ведет свой YouTube-канал, а с 2024 года она стала ведущей на канале "Мы — Украина".

С 2021 года актриса была в отношениях с британцем по имени Риз. В 2023 году он сделал ей предложение, а уже в мае 2024 года они поженились.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес актриса
Актриса Анна Кошмал призналась, почему не смогла вернуться в форму после родов
17 августа 2025, 18:00
Известная тренер Анита Луценко призналась, планирует ли она выходить замуж
17 августа 2025, 17:00
"Было проклятие": Данилко рассказал, почему у него не сложилась личная жизнь
17 августа 2025, 16:50
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом пострадали 9 человек
19 августа 2025, 18:59
Завтра в Украине ожидается до +30
19 августа 2025, 18:50
Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект
19 августа 2025, 18:09
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
19 августа 2025, 17:59
На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
19 августа 2025, 17:34
В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31
На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"
19 августа 2025, 17:25
В Днепре экс-руководителя КП подозревают в хищении 42 млн грн
19 августа 2025, 17:23
На Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию
19 августа 2025, 17:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »