Відомий продюсер розповів, як в перші дні повномасштабного вторгнення, Олег Винник жив у Німеччині. За його словами, артист вважав, що на нього полюють

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Відомий продюсер Сергій Перман розповів, як за кордоном минали перші місяці Олега Винника. За словами його друзів у Німеччині, артист нібито ходив вулицями з великою кількості охорони. Продюсер заявив, що співак боявся нападів.

"Олег Винник ходив з великою кількістю охорони в Німеччині перші пів року війни й говорив, що він — найбільша зірка України, тому на нього полюють чеченці та вся "путінська машина", - сказав Перман.

Нагадаємо, раніше співак Олег Винник відреагував на звинувачення про те, що він втік з України. За словами артиста, вже понад 20 років він є резидентом Німеччини. Артист заявив, що він виїжджав з України, не порушуючи закону з усіма потрібними документами.