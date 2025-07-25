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25 июля 2025, 03:20

"Это унижение": певец Олег Винник эмоционально отреагировал на обвинения в бегстве из Украины

25 июля 2025, 03:20
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Фото из открытых источников
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Известный украинский певец Олег Винник после начала полномасштабной войны проживает за границей. По его словам, он является резидентом Германии

Об этом Олег Винник рассказал в своем блоге, передает RegioNews.

Недавно продюсер Вадим Лисица обвинил Олега Винника в том, что тот скрылся в багажнике, укрывшись одеялом. Артист отреагировал на эти слова. По его словам, он уже более 20 лет является резидентом Германии, и уехал за границу он легально с соответствующими документами.

"Говорят, что я выехал из Украины "под пледом"? Серьезно?.. Это не просто ложь — это унижение самого государства Украина. Я уехал законно, за документами, подтверждающими мой статус резидента Германии более 20 лет. Я ехал к своему сыну домой, поэтому меня и выпустили. Под пледом разве это об Украине? Там, где есть действующие законы, государственная пограничная служба и паспортный контроль при пересечении границы", - написал певец.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Олег Винник практически скрылся с информационного поля. Впоследствии он начал давать интервью и стало известно, что он находится в Германии. Певец говорил, что в Германии он жил более 25 лет.

По словам Винника, у него даже нет внутреннего украинского паспорта: много лет он жил в Германии по загранпаспорту. В Украине, отметил артист, у него нет никакой недвижимости и больших счетов.

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