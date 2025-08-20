03:40  20 августа
Блогершу Алину Шаманскую ограбили в США
00:40  20 августа
Как в Украине изменились цены на овощи: что подорожало
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 03:40

Блогершу Алину Шаманскую ограбили в США

20 августа 2025, 03:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Лас-Вегасе с украинской блогершей Алиной Шаманской произошел неприятный инцидент. У нее украли сумку, в которой находились все ее документы и деньги

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Алина Шаманская рассказала, что она посещала концерт. Уже после шоу она поняла, что ее сумку украли. По ее словам, там было около 2 тысяч долларов, а также все документы (включая загранпаспорт с визой США на 10 лет) и микрофон.

Поэтому возвращение в Украину у ведущей сейчас под угрозой.

"Мой вылет из США в Украину под реальной угрозой! Ведь у меня нет паспорта! Я сильно соскучилась по сыну, должна провести его в школу на первый звонок. Да и съемки расписаны фактически ежедневно по возвращении", - рассказала Шаманская.

Справка. Алина Шаманская — известная украинская блогерша. В Instagram у нее более миллиона читателей. Также она телеведущая и имеет собственный подкаст "Взбешенная", где разговаривает на разные темы с известными людьми.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
блогер шоу-бизнес
Актриса Анна Кошмал призналась, почему не смогла вернуться в форму после родов
17 августа 2025, 18:00
"Было проклятие": Данилко рассказал, почему у него не сложилась личная жизнь
17 августа 2025, 16:50
"Муж есть — поэтому до свидания": Оля Полякова рассказала, помогает ли старшей дочери деньгами
15 августа 2025, 23:30
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Россияне массированно ударили "Шахедами" по Ахтырке на Сумщине: 12 раненых
20 августа 2025, 07:12
В Полтавской области ошибочно объявили радиационную тревогу
20 августа 2025, 07:11
Путину доверять нельзя: в ЕС хотят продолжить давление на российскую экономику
20 августа 2025, 02:40
Юморист Владимир Жогло откровенно рассказал о здоровье сына
20 августа 2025, 02:20
Госсекретарь США возглавил рабочую комиссию по гарантиям безопасности для Украины - СМИ
20 августа 2025, 01:40
Как в Украине изменились цены на овощи: что подорожало
20 августа 2025, 00:40
Более 70 стран покупает у РФ украденное украинское зерно
19 августа 2025, 23:45
В Житомирской области разоблачили хищение бюджета на ремонте кладбища
19 августа 2025, 23:30
На Волыни ребенок застрял в лифте
19 августа 2025, 23:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »