Фото из открытых источников

В Лас-Вегасе с украинской блогершей Алиной Шаманской произошел неприятный инцидент. У нее украли сумку, в которой находились все ее документы и деньги

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Алина Шаманская рассказала, что она посещала концерт. Уже после шоу она поняла, что ее сумку украли. По ее словам, там было около 2 тысяч долларов, а также все документы (включая загранпаспорт с визой США на 10 лет) и микрофон.

Поэтому возвращение в Украину у ведущей сейчас под угрозой.

"Мой вылет из США в Украину под реальной угрозой! Ведь у меня нет паспорта! Я сильно соскучилась по сыну, должна провести его в школу на первый звонок. Да и съемки расписаны фактически ежедневно по возвращении", - рассказала Шаманская.

Справка. Алина Шаманская — известная украинская блогерша. В Instagram у нее более миллиона читателей. Также она телеведущая и имеет собственный подкаст "Взбешенная", где разговаривает на разные темы с известными людьми.