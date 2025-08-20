Фото из открытых источников

Известный украинский комик рассказал о здоровье его маленького сына. По его словам, он до сих пор не говорит

Об этом артист рассказал в интервью журналисту Юрию Гаврищаку, передает RegioNews.

В октябре сыну Владимиру Жогло исполнится пять лет. Однако пока ему еще сложно овладевать базовыми навыками, которые присущи его сверстникам.

"В октябре моему сыну исполнится пять лет, но он до сих пор не говорит и носит памперсы. Он постоянно работает с очень квалифицированными реабилитологами, но это совсем другой прогресс, на который может надеяться отец", - рассказал Владимир Жогло.

Справка. Владимир Жогло и его жена Ирина отметили свадьбу 15 мая 2020 года. Поскольку тогда был карантин на свадебной церемонии были только самые близкие люди. Сейчас пара проживает во Львове и воспитывает сына Остапа. Мальчик имеет задержку речи и выраженные признаки аутизма и проходит регулярную реабилитацию.