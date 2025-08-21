Фото: ТСН

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Журналістка зізналась, що вона з Андрієм Доманським не спілкується взагалі. Лідія Таран зауважила, що її донька доросла і може сама налагодити комунікацію з батьком.

"Я не медіатор, це ж не маленька дитина, якою треба управляти. Це вже абсолютно їхні стосунки вдвох. Я до цього не причетна. Це якби вона ще маленька була, а зараз уже ні", - каже ведуча.

Вона також зізналась, що зараз в її житті стосунків немає. За її словами, енергію вона вкладає в доньку та кар'єру у Франції.

"Якби я була одержима стосунками, я б зі стосунків у стосунки переходила. Зараз я не думаю, сама я чи з кимось. Я зараз відчуваю, що не знаю, куди втиснути ще когось, у кого треба вкладатися. Я зараз маю вкладатися у Васю, маю переосмислити якісь свої робочі моменти", - каже ведуча.

Довідка. У 2024 році Лідія Тара познайомилась з телеведучим Андрієм Доманським. Через рік вони почали жити разом. У 2007 році в них народилась дочка Василина. У 2010 році пара розлучилась.

Лідія Таран зараз проживає у Франції. Там її донька вступила до університету. При цьому Андрій Доманський виїхав з України та видалив соцмережі. Шоумен також мовчить про повномасштабне вторгнення.