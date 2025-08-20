Фото з відкритих джерел

У Лас-Вегасі з українською блогеркою Аліною Шаманською стався неприємний інцидент. У неї вкрали сумку, в якій були всі її документи та гроші

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Аліна Шаманська розповіла, що вона відвідувала концерт. Уже після шоу вона зрозуміла, що її сумку вкрали. За її словами, там було близько 2 тисяч доларів, а також усі документи (враховуючи закордонний паспорт із візою США на 10 років) та мікрофон.

Через це повернення до України у ведучої зараз під загрозою.

"Мій виліт із США до України під реальною загрозою! Адже в мене немає паспорта! Я сильно скучила за сином, повинна провести його до школи на перший дзвоник. Та й знімання розписані фактично щоденно після повернення", - розповіла Шаманська.

Довідка. Аліна Шаманська — відома українська блогерка. В Instagram у неї понад мільйон читачів. Також вона є телеведучою та має власний подкаст "Розлючена", де розмовляє на різні теми з відомими людьми.