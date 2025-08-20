Фото з відкритих джерел

Відомий український комік розповів про здоров'я його маленького сина. За його словами, він досі не говорить

Про це артист розповів у інтерв'ю журналісту Юрію Гаврищаку, передає RegioNews.

У жовтні сину Володимира Жогло виповниться п'ять років. Однак наразі йому ще складно опановувати базові навички, які притаманні його одноліткам.

"У жовтні моєму синові виповниться п’ять років, але він досі не говорить і ще носить памперси. Він постійно працює з дуже кваліфікованими реабілітологами, але це зовсім інший прогрес, на який може сподіватися батько", - розповів Володимир Жогло.

Довідка. Володимир Жогло та його дружина Ірина відсвяткували весілля 15 травня 2020 року. Оскільки тоді був карантин на весільній церемонії були лише найближчі люди. Зараз пара проживає у Львові та виховує сина Остапа. Хлопчик має затримку мовлення та виражені ознаки аутизму та проходить регулярну реабілітацію.