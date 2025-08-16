Фото из открытых источников

У танцорки Елены Шоптенко есть родственники, проживающие в РФ. В частности, там находится ее дедушка, которому уже 105 лет

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

По словам Елены Шоптенко, она практически не общается с родственниками из России. Она отметила, что это для нее очень болезненная тема. Танцовщица убеждена, что ее поймут люди, у которых есть родственники в той стране.

"Это какое-то непонимание друг друга абсолютное. Это все очень злит. Когда мы начинаем разговаривать, я просто молчу, потому что если я открою свой рот, то мы закончим ср*чем. Меня никто не поймет, к сожалению", - говорит артистка.

Она также отметила, что общается только со 105-летним дедушкой по маминой линии. Он является ветераном Второй мировой войны, в то время он был разведчиком.

"Я с ним разговариваю, потому что он уже скоро уйдет. Мы не общаемся на тему Украины и России. Это очень старый человек. Я его очень уважаю", - говорит Елена Шоптенко.

