Танцюристка Олена Шоптенко має родичів, які проживають у РФ. Зокрема, там знаходиться її дідусь, якому вже 105 років

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами Олени Шоптенко, вона практично не спілкується з родичами з Росії. Вона зазначила, що це для неї дуже болюча тема. Танцівниця переконана, що її зрозуміють люди, в яких також є родичі в тій країні.

"Це якесь нерозуміння одне одного абсолютне. Це все дуже злить. Коли ми починаємо розмовляти, я просто мовчу, бо якщо я відкрию свого рота, то ми закінчимо ср*чем. Мене ніхто не зрозуміє, на жаль", - каже артистка.

Вона також зазначила, що спілкується лише зі 105-річним дідусем по маминій лінії. Він є ветераном Другої світової війни, в ті часи він був розвідником.

"Я з ним розмовляю, бо він уже скоро піде. Ми не спілкуємося на тему України й Росії. Це дуже стара людина. Я його дуже поважаю", - каже Олена Шоптенко.

