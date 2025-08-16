21:24  15 серпня
Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
20:14  15 серпня
Вихідні в Україні будуть спекотними
19:25  15 серпня
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
16 серпня 2025, 01:30

Танцюристка Олена Шоптенко розповіла, чи спілкується з родичами з РФ

16 серпня 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
Танцюристка Олена Шоптенко має родичів, які проживають у РФ. Зокрема, там знаходиться її дідусь, якому вже 105 років

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами Олени Шоптенко, вона практично не спілкується з родичами з Росії. Вона зазначила, що це для неї дуже болюча тема. Танцівниця переконана, що її зрозуміють люди, в яких також є родичі в тій країні.

"Це якесь нерозуміння одне одного абсолютне. Це все дуже злить. Коли ми починаємо розмовляти, я просто мовчу, бо якщо я відкрию свого рота, то ми закінчимо ср*чем. Мене ніхто не зрозуміє, на жаль", - каже артистка.

Вона також зазначила, що спілкується лише зі 105-річним дідусем по маминій лінії. Він є ветераном Другої світової війни, в ті часи він був розвідником.

"Я з ним розмовляю, бо він уже скоро піде. Ми не спілкуємося на тему України й Росії. Це дуже стара людина. Я його дуже поважаю", - каже Олена Шоптенко.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко розповіла про розлучення з чоловіком. За її словами, це сталось ще до повномасштабного вторгнення. Водночас вона зізналась, що це було нелегко, як і будь-який розрив з людьми.

