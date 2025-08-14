07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
14 августа 2025, 02:30

"С этой минуты не расставались": Наталья Могилевская рассказала о знакомстве с ее любимым

14 августа 2025, 02:30
Фото из открытых источников
Певица Наталья Могилевская встретила свою любовь в начале полномасштабной войны. Он был человеком, который помог спасти ее сестру

Об этом артистка рассказала в интервью блогеру, передает RegioNews.

По словам Натальи Могилевской, ее сестра была на восьмом месяце беременности. У нее было такое состояние, что она могла родить в любой момент в стрессовой ситуации. Тогда певица познакомилась с ее избранником: он был человеком, который помог спасти ее сестру, вывезти в спокойное место.

"Мы познакомились. И с этой минуты не разводились. И уже через полгода у нас были дети", - говорит артистка.

Напомним, певица была дважды замужем. Первый ее муж – бизнесмен Дмитрий Чалый. Они развелись через год после свадьбы в 2005 году. Уже в 2006 году артистка вышла замуж за предпринимателя Евгения Долинина. В браке они были пять лет.

Сейчас артистка живет с любимым по имени Валентин. Могилевская рассказывала, что мужчина не хочет быть публичным, потому она не показывает его лицо. В начале полномасштабной войны они удочерили двоих детей: две сестры Мишель и София.

