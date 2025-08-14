Екатерина Остапчук похвасталась брендовым кольцом от мужа

Фото: Instagram/ostapchukkaterynaa

Эти фотографии она обнародовала в соцсетях, передает RegioNews.

Екатерина рассказала, что, несмотря на брак, который пара зарегистрировала еще в феврале 2023 года без романтических ритуалов, она все же мечтала о классическом признании:

"Мы просто сидели на диване, и Вова сказал: "А давай завтра распишемся?" И расписались. Но я хотела обручальное кольцо и, чтобы он встал на одно колено. Недавно я получила предложение обвенчаться.

Как известно, пара воспитывает общего сына Тимофея, родившегося в декабре 2024 года. Для телеведущего это уже третий ребенок — от первого брака с Еленой Войченко у него есть дочь Эмилия и сын Эван, живущие в Канаде.

Напомним, ранее Екатерина Остапчук в своем блоге рассказала, что наконец-то дождалась предложения от ведущего Владимира Остапчука. Екатерина объясняла, почему они с мужем до сих пор не отпраздновали свадьбу. Тогда она говорила, что хочет, чтобы это произошло в момент, когда этого захочет Владимир, чтобы это было для двоих. В частности, она тогда и призналась впервые о кольце своей мечты.