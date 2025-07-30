20:44  29 июля
В Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации
19:59  29 июля
В Украине изменят правила медосмотра: кого будут проверять по-новому
19:11  29 июля
В Чернигове раздался мощный взрыв
UA | RU
UA | RU
30 июля 2025, 00:00

Ведущий Владимир Остапчук сделал предложение жене

30 июля 2025, 00:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Екатерина Остапчук порадовала поклонников радостной новостью. Теперь они с мужем наконец-то сыграют свадьбу

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Екатерина Остапчук в своем блоге рассказала, что наконец-то дождалась предложения от ведущего Владимира Остапчука. По ее словам, он осуществил ее мечту: она получила кольцо от Tiffany.

По словам Екатерины, это был ее "личный пунктик" с детства. Однако она всегда думала, что у нее никогда не будет такого кольца. Она также вспомнила, как на первом курсе проходила мимо жилого комплекса, который тогда для нее был роскошным настолько, что она думала, что там "живут какие-то люди из космоса". Однако сейчас для нее это обычный ЖК.

"Каждая из нас заслуживает лучшего", - говорит Екатерина поклонникам.

Напомним, ранее Екатерина как раз объясняла, почему они с мужем до сих пор не отпраздновали свадьбу. Тогда она говорила, что хочет, чтобы это произошло в момент, когда этого захочет и Владимир, чтобы это было для двоих. В частности, она тогда и призналась впервые о кольце своей мечты, которую теперь наконец-то получила.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, почему ей часто неприятные сцены 18+ в кино
29 июля 2025, 03:55
Известный украинский музыкант мобилизовался в ВСУ
29 июля 2025, 03:35
Известная американская реперша цинично прокомментировала фото вернувшегося из плена украинского воина
29 июля 2025, 03:15
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
Избиение людей в центре Киева: на Крещатике группа молодчиков напала на прохожих
30 июля 2025, 05:40
В Запорожье дети обнаружили на пляже тело человека
30 июля 2025, 05:05
В Тернопольской области загорелась зерносушилка
30 июля 2025, 04:00
Известная юмористка защитила Лесю Никитюк: за что критиковали ведущую
30 июля 2025, 03:40
Немецкая компания получила заказы на радары для укрепления ПВО Украины
30 июля 2025, 03:20
Певица Анна Тринчер рассказала, "как далеко" она может зайти на первом свидании
30 июля 2025, 02:40
В Украине подорожал чеснок: какие теперь цены
30 июля 2025, 02:20
Цены растут в Украине и во всем мире: что происходит с популярной ягодой
30 июля 2025, 01:55
Возле Черновцов произошло землетрясение
30 июля 2025, 01:35
На Днепропетровщине нашли тело коммунальщика: что произошло
30 июля 2025, 00:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »