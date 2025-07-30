Ведущий Владимир Остапчук сделал предложение жене

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Екатерина Остапчук в своем блоге рассказала, что наконец-то дождалась предложения от ведущего Владимира Остапчука. По ее словам, он осуществил ее мечту: она получила кольцо от Tiffany.

По словам Екатерины, это был ее "личный пунктик" с детства. Однако она всегда думала, что у нее никогда не будет такого кольца. Она также вспомнила, как на первом курсе проходила мимо жилого комплекса, который тогда для нее был роскошным настолько, что она думала, что там "живут какие-то люди из космоса". Однако сейчас для нее это обычный ЖК.

"Каждая из нас заслуживает лучшего", - говорит Екатерина поклонникам.

Напомним, ранее Екатерина как раз объясняла, почему они с мужем до сих пор не отпраздновали свадьбу. Тогда она говорила, что хочет, чтобы это произошло в момент, когда этого захочет и Владимир, чтобы это было для двоих. В частности, она тогда и призналась впервые о кольце своей мечты, которую теперь наконец-то получила.