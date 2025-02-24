Жена Олега Ляшко Росита подала на развод

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Жена лидера Радикальной партии, а ныне командира батальона беспилотных систем Росита Ляшко подала иск о расторжении брака

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на свои источники в окружении политика, передает RegioNews.

Отмечается, что судебный процесс проходит с сентября 2024 года.

В начале декабря Печерский райсуд Киева принял решение, которым отвел 15 дней экснардепу Олегу Ляшко на подачу отзыва на исковое заявление супруги.

Ближайшее заседание запланировано на 3 марта.

Как известно, в июне 2018 года народный депутат VIII созыва Олег Ляшко женился на Росити Сайранен после 20 лет совместной жизни.

В мае 2020 года Росита родила мальчика Александра. Супруги также воспитывают дочь Владиславу (2002).

В октябре 2022-го бывший нардеп мобилизовался в армию.

Осенью 2024 года Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

Напомним, бывший советник Офиса президента, известный блоггер Алексей Арестович и его третья супруга Анастасия также разводятся. Соответствующее решение они приняли после 10 лет брака