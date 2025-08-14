Катерина Остапчук похвалилася брендовою обручкою від чоловіка

Фото: Instagram/ostapchukkaterynaa

Ці фото вона оприлюднила у соцмережах, передає RegioNews.

Катерина розповіла, що попри шлюб, який пара зареєструвала ще в лютому 2023 року без романтичних ритуалів, вона все ж мріяла про класичне освідчення:

"Ми просто сиділи на дивані, і Вова сказав: "А давай завтра розпишемося?" І розписалися. Але я хотіла обручку і, щоб він став на одне коліно. Нещодавно я отримала пропозицію повінчатися. Ще думаю…", — зізналася Остапчук.

Як відомо, пара виховує спільного сина Тимофія, який народився у грудні 2024 року. Для телеведучого це вже третя дитина — від першого шлюбу з Оленою Войченко в нього є донька Емілія та син Еван, які живуть у Канаді.

Нагадаємо, раніше Катерина Остапчук у своєму блозі розповіла, що нарешті дочекалась на пропозицію від ведучого Володимира Остапчука. Катерина пояснювала, чому вони з чоловіком досі не відсвяткували весілля. Тоді вона казала, що хоче, щоб це сталось в момент, коли цього захоче і Володимир, щоб це було для двох. Зокрема, вона тоді й зізналась вперше про каблучку своєї мрії.