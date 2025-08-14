14:29  14 серпня
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 15:21

Катерина Остапчук похвалилася брендовою обручкою від чоловіка

14 серпня 2025, 15:21
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram/ostapchukkaterynaa
Читайте также
на русском языке

Дружина телеведучого Володимира Остапчука — журналістка Катерина Остапчук (Полтавська) — показала каблучку, яку отримала від чоловіка вже після офіційного одруження

Ці фото вона оприлюднила у соцмережах, передає RegioNews.

Катерина розповіла, що попри шлюб, який пара зареєструвала ще в лютому 2023 року без романтичних ритуалів, вона все ж мріяла про класичне освідчення:

"Ми просто сиділи на дивані, і Вова сказав: "А давай завтра розпишемося?" І розписалися. Але я хотіла обручку і, щоб він став на одне коліно. Нещодавно я отримала пропозицію повінчатися. Ще думаю…", — зізналася Остапчук.

Як відомо, пара виховує спільного сина Тимофія, який народився у грудні 2024 року. Для телеведучого це вже третя дитина — від першого шлюбу з Оленою Войченко в нього є донька Емілія та син Еван, які живуть у Канаді.

Нагадаємо, раніше Катерина Остапчук у своєму блозі розповіла, що нарешті дочекалась на пропозицію від ведучого Володимира Остапчука. Катерина пояснювала, чому вони з чоловіком досі не відсвяткували весілля. Тоді вона казала, що хоче, щоб це сталось в момент, коли цього захоче і Володимир, щоб це було для двох. Зокрема, вона тоді й зізналась вперше про каблучку своєї мрії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Остапчук Дружина каблучки Катерина Остапчук телеведучий
Сергій Притула знову став батьком та показав перші фото з дитиною
04 серпня 2025, 11:53
Гуморист Розовий розлучається після року шлюбу: що сталося
15 травня 2025, 11:58
Дружина Олега Ляшка Росіта подала на розлучення
24 лютого 2025, 17:24
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Чоловік у Кривому Розі кілька разів вдарив ножем у живіт свою внучку
14 серпня 2025, 16:41
Заступник командира військової частини на Донеччині незаконно виплатив підлеглим майже мільйон гривень
14 серпня 2025, 16:40
Підприємців Харківщини навчатимуть, як перебудувати бізнес під час війни
14 серпня 2025, 16:31
У Кривому Розі 45-річний зловмисник під час сварки наніс жінці численні удари
14 серпня 2025, 16:30
На Харківщині запускають програму комплексної підтримки демобілізованих та звільнених з полону воїнів
14 серпня 2025, 16:28
Зробив фейкове затримання, щоб врятувати друга від мобілізації: у Харкові судили колишнього правоохоронця
14 серпня 2025, 16:10
В Україні судитимуть російського олігарха, який заволодів майном Львівського автобусного заводу
14 серпня 2025, 15:55
На Буковині прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію
14 серпня 2025, 15:39
В Україну повернули 84 полонених, серед них – військові та цивільні
14 серпня 2025, 15:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »