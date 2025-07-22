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Екатерина Остапчук рассказала, почему она и ее муж до сих пор не провели свадьбу. Она также призналась поклонникам, какие предложения руки и сердца ей по душе

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Ведущий и Владимир Остапчук воспитывают маленького сына Тимофея (родился в декабре 2024). Однако до сих пор пара не устроила громкую свадьбу. Поклонники поинтересовались у Екатерины, почему они до сих пор не сделали для себя такой праздник.

Екатерина Остапчук отметила, что она хочет, чтобы все было особенно. Она призналась, что ей нравится смотреть в соцсетях видео, где мужчины делают предложение. Однако сама она не желает постановочных съемок. Главное для нее – чтобы Владимир сам это захотел, и чтобы это было для них двоих.

"Если вы сейчас подумали, что я такая милая и неприхотливая, то обручальное кольцо должно быть Tiffany. Я фанатка фильма Завтрак в Тиффане", - все же в шутку добавила Екатерина.

Напомним, ранее ведущий Владимир Остапчук вместе с дружной Екатериной и маленьким сыном переехал из столицы. Екатерина в соцсетях говорила о том, что в их столичной квартире часто было громко, потому что рядом была железная дорога. Теперь они переехали в область.